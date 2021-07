MXGP: Tim Gajser, prime prove di allungo mondiale a Maggiora?

Tim Gajser, ritorno a Maggiora da leader MXGP con tre vittorie in quattro gare. E due successi ad aprile su questa pista 'vecchia scuola'. "Quando vuole stare davanti è difficile fermarlo."

Due eventi già in archivio, ed il campione MXGP in carica arriva al terzo round da leader iridato. Tim Gajser è partito decisamente carico anche per questa nuova stagione. Dopo Orlyonok (doppia vittoria) e Matterley Basin (4°-1°), questo fine settimana si ritorna sul tracciato “vecchia scuola” di Maggiora. Nuovamente in calendario per la prima volta dal 2015 e con un numero limitato di spettatori a godersi lo spettacolo del Motocross. Parliamo di un tracciato poi che il campione sloveno ha già visitato ad aprile in occasione del Campionato Italiano. I risultati? Neanche a dirlo, una doppia vittoria.

Una carica ancora maggiore per l’uomo da battere, con attenzione agli agguerriti rivali, come Herlings (2° a -15), Febvre, l’idolo di casa Cairoli, Prado… Gli orari dell’evento. “Ho davvero bei ricordi di questa pista” ha sottolineato Gajser. “Sia del 2015, quando ho vinto in MX2, che di quest’anno, con i successi nelle gare italiane. È impressionate, un circuito ‘vecchia scuola’ con grandi colline ed un ottimo scorrimento, è davvero divertente girarci.” Riguardo alla stagione finora, quindi ai primi due round in archivio,“Ogni gara mi ha dato la possibilità di dimostrare che mi sento davvero bene.”

Come detto, permesso l’accesso quest’anno ad un pubblico ridotto. “Spero di poter sentire alcuni miei tifosi. A Matterley è stato bello sentire il tifo del pubblico, un’atmosfera che rende le corse ancora più belle.” Ricordiamo che anche stavolta Gajser sarà il solo alfiere HRC al via, visto che il compagno di squadra Mitch Evans continua il recupero a casa (complicazioni seguite ad un intervento ad un polso). “Speriamo torni presto” ha detto il general manager Marcus Pereira de Freitas. Sottolineando poi che “Tim ha dimostrato che, quando vuole stare davanti, è davvero difficile fermarlo. L’unica cosa che ci auguriamo è che continui a guidare così.”

Foto: ©hondaproracing/@shotbybavo