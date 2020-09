MXGP: Tim Gajser, nel trittico a Mantova scatta l’attacco a Cairoli

Tim Gajser verso la tripletta a Mantova, con l'obiettivo di annullare i 7 punti di distacco da Cairoli. Mitch Evans cerca maggiore aggressività per avvicinarsi ai primi.

Ci si avvicina ad un’altra tripletta di gare MXGP, una volta di più in Italia. Dopo il turno di Faenza è la volta di Mantova, che ospiterà un nuovo tris nel giro di una settimana (27/09-30/09-04/10). Il campione in carica Tim Gajser in particolare tenterà l’assalto alla leadership di Tony Cairoli, che lo precede in classifica generale di soli sette punti. Il compagno di box ed esordiente Mitch Evans, attualmente 11° in classifica iridata, punta ad ulteriori passi avanti ora che ha superato la lesione alla spalla. Per l’australiano non sono mancati tanti allenamenti in Italia in questo periodo, a stretto contatto con la sua squadra

“Dopo Faenza sono tornato a casa in Slovenia” ha raccontato Tim Gajser. “Ci sono rimasto per una decina di giorni, allenandomi al meglio per prepararmi per il triplo appuntamento a Mantova. L’approccio sarà lo stesso della Lettonia e di Faenza: devo solo cercare di rimanere concentrato, essere costante. Soprattutto però devo imparare a partire bene, un aspetto su cui abbiamo lavorato molto in questo periodo. La pista di Mantova mi piace molto, ne ho ricordi sia positivi che negativi: mi concentro in particolare sui primi, visto che voglio crearne un altro questa settimana.”

Come detto, allenamenti in Italia per Mitch Evans. “Dopo Faenza sono andato a Roma a girare un po’, prima di rilassarmi per qualche giorno. Mi sento bene e non vedo l’ora di arrivare a Mantova. Voglio migliorare ancora, in particolare essere più aggressivo da subito ed arrivare a lottare con i migliori fin dalla prima gara.” Ottimi ricordi di questo tracciato, e decisamente recenti. “L’ultima volta che sono stato su questa pista è stato in pre-season, ho vinto la Super Final degli Internazionali d’Italia a febbraio. Sento che si adatta molto al mio stile, in ogni occasione in cui ho corso sono andato bene: ripartiamo quindi da qui e da quanto fatto finora.”