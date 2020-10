MXGP: Tim Gajser-Mitch Evans, doppio rinnovo in casa HRC

Tim Gajser e Mitch Evans, doppio rinnovo in casa HRC. "Sono qui da sette anni, è come una famiglia" ha sottolineato il campione in carica.

Team HRC sulla strada della continuità nel Mondiale Motocross. Sia il campione in carica Tim Gajser che Mitch Evans continueranno a vestire i colori della squadra ufficiale dell’ala dorata anche nel 2021. Un duo sul quale si continua a riporre massima fiducia: il primo in particolare è l’attuale leader MXGP, determinato a conquistare il terzo titolo. Il 21enne australiano, al debutto quest’anno, occupa l’11° posto iridato, con un podio nel primo round 2020 come miglior risultato.

Grande gioia dal campione in carica per il rinnovo di un lungo sodalizio. “Sono qui ormai da sette anni” ha sottolineato Tim Gajser. “Per me questa squadra è come una famiglia, sono davvero felice di rimanere. Continueremo a dare sempre del nostro meglio. Questo è decisamente il posto migliore per me per continuare a lottare per il titolo ogni anno. È bello continuare una partnership che ha già portato più di un titolo mondiale.”

Molto contento anche Mitch Evans, che può guardare al resto della stagione con più tranquillità. “Ora sono totalmente concentrato sulle prossime gare” ha dichiarato. “Si è creata un’ottima relazione e sono davvero felice di fare ancora parte di questa squadra. Continueremo a lavorare per migliorare costantemente. Il Team HRC mi ha già dimostrato di essere il miglior per me per puntare a raggiungere il sogno di lottare per un titolo mondiale.”

“A causa del Covid-19, la stagione si sta svolgendo in un calendario davvero compresso” ha aggiunto il presidente HRC Yoshishige Nomura. “Nonostante questo, Tim [Gajser] sta lottando per il titolo iridato e Mitchell [Evans] è molto vicino alla top ten. Siamo davvero lieti di continuare con entrambi anche l’anno prossimo: insieme siamo pronti a lottare nuovamente per il campionato MXGP.”