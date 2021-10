MXGP: Tim Gajser di nuovo leader per il debutto a Lacapelle Marival

Tim Gajser verso l'MXGP di Francia. È di nuovo leader iridato, ma Herlings e Febvre sono a pochissimi punti. "Non devo perdere la concentrazione."

Il Mondiale Motocross continua la sua stagione 2021 con un tracciato da scoprire. Il campione MXGP in carica Tim Gajser si presenterà a Lacapelle Marival nuovamente da leader iridato, dopo essersi ripreso la tabella rossa giusto pochi giorni fa in Germania. In un certo senso lo sloveno di HRC ha già visto questa pista a nord di Toulouse, ma parliamo del 2010 ed in sella ad una 85cc. Oltre ad aver saltato una corsa internazionale lì disputata prima dell’inizio del campionato. Sarà un tracciato quindi ben diverso da quello che ricordava, ma non per questo Gajser, reduce da una lesione ad una spalla prima di Riola Sardo, sarà meno determinato a consolidare la sua leadership.

Una classifica davvero corta per la MXGP: citando solo i primi tre, l’alfiere HRC comanda per due punti su Jeffrey Herlings e per otto su Romain Febvre. Indice di una battaglia serrata che deve continuare, infortuni o meno. “Chiudere in Germania con una vittoria e con la tabella rossa è stato più di quanto avrei immaginato” ha sottolineato infatti Gajser. “Ma non è finita, ci sono ancora sei dure settimane di lavoro e non devo perdere la concentrazione. Ho già corso in Francia, ma molto tempo fa… Ma sono contento di conoscere un’altra pista nuova.” Pronto ad un nuovo round valido per la lotta mondiale di questo intenso 2021.

Foto: HRC Media