MXGP: Tim Gajser alla scoperta di Oss, Mitch Evans domani sotto i ferri

Il Mondiale MXGP di scena questo fine settimana ad Oss, circuito nuovo per la categoria ma già noto ad alcuni piloti. Discorso però che non vale per l’iridato 2020 Tim Gajser, che domenica scoprirà questo tracciato dei Paesi Bassi. Un appuntamento sulla sabbia, un tempo tallone d’Achille del leader iridato, almeno fino alla svolta nella tripletta a Lommel l’anno scorso (143 punti a referto sui possibili 150). Sarà un’occasione per lasciarsi alle spalle la difficile tappa a Maggiora e ricominciare a macinare punti sui rivali ora più vicini. Team HRC ancora senza Mitch Evans, che dovrà operarsi proprio domani al polso per risolvere finalmente tutti i guai fisici.

“È sempre bello conoscere nuovi tracciati e correre in posti differenti” ha dichiarato il quattro volte iridato tra MX2 e MXGP. Ricordando anche che “La tappa a Maggiora non è andata come previsto, ma sono ancora in testa alla classifica iridata e ho lavorato duramente per questo nuovo evento. Non ho mai corso su questa pista, ma è sabbiosa e sarà molto interessante. Non abbiamo ancora corso su questa superficie quest’anno, quindi tutti daranno ancora di più per mostrare la loro velocità.” A partire da Herlings, che corre in casa ed è solo a -6 dalla vetta, ma non solo. Tutto pronto quindi per un’altra battaglia.

Foto: ©hondaproracing/@shotbybavo