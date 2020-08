MXGP, si riapre al pubblico: a Faenza 1000 biglietti a giornata

Il Mondiale Motocross riapre ad un pubblico ridotto: disponibili 1000 biglietti al giorno per l'MXGP dell'Emilia Romagna. Ecco tutte le informazioni.

Anche il Motocross riapre al pubblico: l’occasione è l’MXGP dell’Emilia Romagna, in programma dal 12 al 13 settembre al crossodromo Monte Coralli di Faenza. Con tutte le precauzioni del caso, visto il periodo non semplice che stiamo vivendo: 1000 i biglietti a disposizione per ogni giornata dell’evento. Un numero limitato, ma che comunque permetterà agli appassionati che lo vorranno di vedere i loro beniamini dal vivo.

Il corso dei biglietti è di 40 euro (più diritto di prevendita) per la giornata di sabato, 60 euro (più diritto di prevendita) per la domenica, da acquistare esclusivamente su Ticketone.it. Non sono previste riduzioni, vietato l’accesso al paddock e fondamentale nello spazio designato l’uso della mascherina. Sabato spazio a prove e gare dell’Europeo MX 125 e 2T, mentre sono tutte concentrate alla domenica le prove e le gare delle due categorie principali, MXGP e MX2.

Come detto, un’occasione imperdibile per vedere nuovamente dal vivo i grandi protagonisti del Mondiale Motocross, su una pista tecnica e spettacolare come quella di Monte Coralli. Occhi puntati soprattutto sull’idolo di casa Tony Cairoli, ma non saranno da meno anche i rivali, come il campione del mondo in carica Tim Gajser o l’attuale leader iridato Jeffrey Herlings. Altre informazioni? Consultate il sito www.autodromoimola.it/biglietti-mxgp-faenza.