MXGP, sfida sulla sabbia di Lommel: tutti gli orari TV e streaming

Altro fine settimana di gare per il Mondiale MXGP, lotta accesa anche in MX2 e WMX. La programmazione completa su mxgp-tv.com e Raisport. Le highlights su Corsedimoto

Fine settimana di gare per il Mondiale Motocross, stavolta sulla sabbia di Lommel. Certo occhi puntati sul leader MXGP Tim Gajser, da un paio d’anni grande protagonista in questa tappa nelle Fiandre. Ma vale anche per Jorge Prado, che l’anno scorso ci ha vinto il secondo evento della tripletta ed è reduce dal trionfo a Loket. Non dimentichiamoci di Tony Cairoli, che vuole continuare la scia positiva e ridurre ancora il distacco dal campione in carica, diventato di 11 punti. Ma c’è anche Jeremy Seewer, reduce dal primo podio stagionale, giusto per fare alcuni nomi, ma in tanti potranno dire la loro. Sembra certa invece l’assenza di Jeffrey Herlings, che continua il recupero alla spalla. Fermo anche Arnaud Tonus, ancora alle prese con una commozione cerebrale riportata prima di Oss (sarà sostituito dall’esordiente Todd Kellett).

In MX2 Mattia Guadagnini si è appena lasciato alle spalle il secondo trionfo stagionale. Perché non provare a ripetersi ancora, visto che il leader iridato Maxime Renaux dista appena due lunghezze. Ma anche qui certamente saranno tanti i protagonisti, tra i quali Jago Geerts, sicuramente galvanizzato dal fatto di correre in casa. Assente Van De Moosdijk, operato per un infortunio allo scafoide riportato a Loket. In WMX caccia a Courtney Duncan, che ha aperto la stagione con un netto trionfo. Più sfortunate le dirette rivali, ma certo Kiara Fontanesi è pronta alla battaglia, così come Larissa Papenmeier, Nancy Van De Ven e molte altre. Senza dimenticare la pilota di casa Amandine Verstappen.

Diretta su MXGP-TV.com e highlights su Corsedimoto

Insomma, un fine settimana da non perdere. Come di consueto l’unico modo per gustare tutto lo show in diretta è abbonarsi (per il singolo GP o l’intera stagione) alla piattaforma streaming ufficiale mxgp-tv.com Qui saranno visibili tutte le sessioni e gare in programma, a cominciare dal sabato, mondiale femminile incluso. Raisport darà in diretta le manche MXGP. Le highlights dell’intero GP (WMX, MX2 e MXGP) saranno disponibili, gratis, su Corsedimoto.

Per i tuoi massaggi Thai

La programmazione TV e streaming

Sabato 31 luglio

7:45 EMX 2T Free Practice

8:10 WMX Free Practice

8.35 EMX 250 Gruppo 1 Free Practice

9:00 EMX 250 Gruppo 2 Free Practice

9:30 EMX 2T Qualifying Practice

10:05 WMX Qualifying Practice

10:40 EMX 250 Qualifying Gruppo 1

11:15 EMX 250 Qualifying Gruppo 2

12:20 EMX 2T Gara 1

13:10 WMX Gara 1

13:55 EMX 250 Gara 1

14:50 EMX 2T Gara 2

15:40 WMX Gara 2

16:35 EMX 250 Gara 2

Domenica 1 agosto

9:15 MX2 – Free/Time practice

10:15 MXGP – Free/Time practice

12:15 MX2 Gara 1 (differita Eurosport 2 alle 18:00)

13:15 MXGP Gara 1 (diretta anche su Raisport)

15:10 MX2 Gara 2 (differita Eurosport 2 alle 19:00)

16:10 MXGP Gara 2 (diretta anche su Raisport)

Foto: mxgp.com