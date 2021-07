MXGP, sfida a Maggiora: tutti gli orari mxgp-tv.com, Eurosport e RaiSport

La pista di Maggiora Park pronta per ospitare il Mondiale Motocross. La programmazione completa, tutti gli orari mxgp-tv.com, Eurosport e RaiSport.

Sfida mondiale di scena in questi giorni a Maggiora Park, un ritorno su uno storico tracciato che certo regalerà uno spettacolo da non perdere. Tim Gajser arriva da leader iridato, tanti i piloti pronti a dargli filo da torcere, compreso il nostro Tony Cairoli, carico dopo il successo a Matterley Basin, ancora di più per il fatto di correre in casa. Stesso discorso in MX2, con Ruben Fernandez al comando della classifica generale, ma Mattia Guadagnini ha messo a referto il suo primo successo di categoria in Gran Bretagna. Quale maggiore occasione per cercare il bis se non l’evento casalingo? In azione anche l’Europeo: la programmazione con diretta integrale (in abbonamento) su mxgp-tv.com, gare mondiali visibili anche su Eurosport e RaiSport.

Tutti gli orari

Sabato 3/07

13:05-13:50 EMX Open Gara 1

13:55-14:40 EMX125 Gara 1

15:05-15:55 EMX Open Gara 2

16:00-16:50 EMX125 Gara 2

Domenica 4/07

09:30-10:05 MX2 Free/Time Practice

10:30-11:05 MXGP Free/Time Practice

12:00 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2)

13:00 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport 2)

15:00 MX2 Gara 2 (diretta RaiSport ed Eurosport 2)

16:00 MXGP Gara 2 (diretta RaiSport ed Eurosport 2)

Foto: mxgp.com