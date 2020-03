Mondiale Motocross 2020, altri due round posticipati. MXGP d'Italia a luglio, la tappa in Germania ad agosto. Il calendario aggiornato.

Mondiale Motocross, si cambia ancora. Arrivano altri aggiornamenti per quanto riguarda i round 2020: stavolta le tappe in causa sono l’MXGP d’Italia e l’appuntamento tedesco. Entrambi originariamente da disputare a maggio, sono stati rinviati a luglio/agosto. Vediamo nel dettaglio come cambia il calendario.

Il round sullo storico tracciato di Maggiora era in programma per il 17 maggio, mentre ora i piloti lo disputeranno il 5 luglio. Stessa sorte anche in terra tedesca: si corre a Teutschenthal non più il 24 maggio, ma il 9 agosto. La prossima tappa (per il momento confermata) dovrebbe essere quindi l’MXGP di Russia, di scena a Orlyonok il 7 giugno.

Un nuovo rinvio resosi necessario per l’emergenza coronavirus. Tutte le entità coinvolte hanno come priorità quella di garantire la salute di staff, piloti, squadre e fan. Finché quindi non sarà garantito tutto questo, quindi finché la situazione non migliorerà sensibilmente, lo sport si fa da parte.