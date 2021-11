MXGP: Romain Febvre operato dopo l’incidente al Supercross di Parigi

Romain Febvre operato alla gamba destra. Il vice-campione MXGP ha riportato una doppia frattura in un brutto incidente nel Supercross di Parigi.

Romain Febvre è stato operato oggi con successo alla gamba destra, per sistemare la doppia frattura di tibia e perone. Ieri il pilota Kawasaki si era reso protagonista di un brutto incidente nel corso del Supercross di Parigi. Dopo il quinto posto nella prima corsa, ecco la rovinosa caduta avvenuta all’ultimo salto della seconda gara. Il vice-campione MXGP 2021 è stato subito evacuato dal personale medico e poi trasferito al Ospedale Ambroise Pare di Boulogne Billancourt. Da valutare i tempi di recupero in una stagione 2022 che scatterà il prossimo febbraio (il calendario).

In seguito all’incidente si sono susseguite varie voci riguardo l’infortunio accusato dal pilota francese. Il Kawasaki Racing Team ha confermato ufficialmente quanto successo, ovvero il doppio infortunio a tibia e perone. Nella mattinata di oggi Febvre è stato operato dai professori Bernard Hollier-Larousse e Victoire Bouveau. Un vero peccato dopo l’ottimo finale di stagione MXGP che l’ha visto chiudere secondo dopo una grande battaglia con l’iridato Herlings e Gajser. Ora serve riposo, da valutare poi la sua situazione per iniziare la preparazione in vista del Mondiale Motocross 2022.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri

Foto: Kawasaki Racing Team