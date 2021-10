MXGP Pietramurata: riscatto Cairoli, chi fermerà Herlings? Gli orari TV

Il Mondiale Motocross non si ferma, domani secondo round a Pietramurata con Cairoli e Guadagnini per il riscatto. La programmazione TV e streaming.

Ci siamo lasciati giusto domenica con l’appuntamento del MXGP del Trentino. Già domani si torna in pista e sempre a Pietramurata per il secondo round della tripletta stagionale sul medesimo tracciato. Top class che vede un Jeffrey Herlings sempre più scatenato, con un 1-1 che è valso l’ennesimo trionfo consecutivo in un GP, con annesso nuovo allungo mondiale sui diretti rivali. Chi riuscirà a fermare il lanciatissimo pilota KTM? Febvre e Gajser i primi determinati a provarci, certo poi cercherà il riscatto Tony Cairoli dopo il doppio zero di domenica. Vedremo poi come starà Prado, ancora alle prese con guai fisici. L’entry list completa.

Anche la MX2 sta avendo il suo grande dominatore post pausa estiva. Tom Vialle infatti sta lasciando solo le briciole ai rivali, anche al leader iridato Maxime Renaux, che mantiene però un più che ampio margine di sicurezza su qualunque inseguitore. Mattia Guadagnini invece ha fatto le spese dello scatenato iridato 2020 perdendo la terza piazza provvisoria, anche a causa di un GP di casa sottotono. Pure nel suo caso caccia al riscatto, ma nel frattempo il francese ha nel mirino anche il 2° posto, per ora nelle mani di Jago Geerts ma a soli 4 punti. Insomma, un altro round mondiale da non perdere. L’entry list completa.

Le dirette TV e streaming

Il MXGP di Pietramurata verrà trasmesso integralmente su mxgp-tv.com, sito visibile solo per abbonati. Per quanto riguarda le gare, Eurosport Player ed Eurosport 2 manderanno in diretta tutte le corse in programma, sia MX2 che MXGP. Su Raisport invece la diretta sarà garantita solamente per le due manche della top class del Mondiale Motocross. A seguire tutti gli orari dell’evento, ricordando anche le classifiche iridate attuali.

MXGP – 1. Jeffrey Herlings, 555 punti; 2. Romain Febvre, 531 punti; 3. Tim Gajser, 528 punti; 4. Jorge Prado, 457 punti; 5. Antonio Cairoli, 419 punti; 6. Jeremy Seewer, 411 punti; 7. Pauls Jonass, 376 punti; 8. Glenn Coldenhoff, 340 punti; 9. Alessandro Lupino, 250 punti; 10. Thomas Kjer Olsen, 239 punti.

MX2 – 1. Maxime Renaux, 563 punti; 2. Jago Geerts, 471 punti; 3. Tom Vialle, 467 punti; 4. Mattia Guadagnini, 443 punti; 5. Jed Beaton, 429 punti; 6. Rene Hofer, 393 punti; 7. Thibault Benistant, 366 punti; 8. Kay de Wolf, 362 punti; 9. Ruben Fernandez, 328 punti; 10. Simon Laengenfelder, 245 punti.

La programmazione completa del 27/10

09:30-10:05 MX2 Free/Time Practice

10:30-11:05 MXGP Free/Time Practice

12:00 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2)

13:00 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport 2 e Raisport)

15:00 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport 2)

16:00 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport 2 e Raisport)

Foto: mxgp.com