MXGP, Oss attende i campioni del Motocross: gli orari TV e streaming

Mondiale Motocross verso la tappa ad Oss per un'altra sfida da non perdere. Tutta la programmazione mxgp-tv.com, Eurosport e Raisport.

È un nuovo fine settimana di gare per il Mondiale Motocross. Si avvicina l’evento dei Paesi Bassi, stavolta però a Oss, su una pista che per la prima volta ospita MXGP e MX2 (qui i dettagli). Tim Gajser ci arriva ancora da leader della classe maggiore, anche se dopo Maggiora i rivali hanno un po’ ricucito il ritardo. In primis Jeffrey Herlings, reduce dalla prima vittoria stagionale ed a caccia del bis davanti al suo pubblico, ma citiamo anche Romain Febvre, Tony Cairoli, il ‘più di casa’ Glenn Coldenhoff… Sfida aperta, così come in MX2: Mattia Guadagnini affronta il primo round da neo leader iridato, ma con vantaggi davvero ridotti al minimo sugli inseguitori. Preludio a quella che si preannuncia un’altra bella battaglia. Assente il campione in carica Tom Vialle, ancora alle prese con un infortunio ad un polso da prima di Matterley Basin.

La programmazione TV e streaming

Sarà un altro evento da non perdere. La programmazione su mxgp-tv.com sarà visibile integralmente ma solo in abbonamento. Eurosport 2 invece trasmetterà solamente in differita le quattro corse in programma domenica. Per finire, su Raisport verrà trasmessa Gara 1 MXGP in diretta, mentre la seconda gara sarà visibile in differita. A competizioni concluse sarà possibile rivedere gli highlights su Corsedimoto. Di seguito tutti gli orari della domenica nei Paesi Bassi.

MXGP-TV.COM (diretta integrale)

09:30-10:05 MX2 Free/Time Practice

10:30-11:05 MXGP Free/Time Practice

12:00 MX2 Gara 1

13:00 MXGP Gara 1

15:00 MX2 Gara 2

16:00 MXGP Gara 2

EUROSPORT 2 (in differita)

18:30 MX2 Gara 1

19:00 MXGP Gara 1

19:30 MX2 Gara 2

20:00 MXGP Gara 2

RAI SPORT

13:00 Diretta MXGP Gara 1

18:00 Differita MXGP Gara 2

Foto: mxgp.com