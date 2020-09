MXGP of Italy: Tony Cairoli, è il tuo momento! Orari e dirette TV

Questo weekend il Mondiale MXGP di scena per il primo dei tre round a Faenza. Cairoli gioca in casa, obiettivo rimonta su Herlings e Gajser. Presentazione e orari.

Mondiale Motocross per tutto il mese di settembre ed inizio ottobre che sarà grande protagonista nella penisola italiana. Ben sei round consecutivi tra Faenza e Mantova: si comincia questo fine settimana con il MXGP of Italy al Crossodromo Monte Coralli. Occasioni d’oro per Antonio Cairoli, chiamato a sfruttare questi eventi casalinghi per recuperare terreno sui rivali in classifica iridata, ovvero Jeffrey Herlings, Tim Gajser e Arminas Jasikonis. Le gare domenicali saranno visibili su Eurosport, mentre su Rai Sport una sarà in differita, l’altra in diretta.

Herlings per l’allungo, Cairoli -4 da Gajser

Nuovo format, gare infrasettimanali, round multipli sulle medesime piste: la stagione finora si sta rivelando davvero particolare. Chi però si mantiene saldamente al comando è l’attuale leader iridato: Herlings infatti dopo il triplo round lettone vanta 46 punti di vantaggio sul secondo classificato. Trattasi del campione in carica Gajser, che negli ultimi due eventi MXGP ha a referto anche due zeri pesanti, arrivati per cadute e problemi meccanici. Tanta voglia di rivincita, ma deve guardarsi alle spalle: Jasikonis e Cairoli sono a pari punti ad appena 4 lunghezze.

Ricordiamo in particolare il trionfo 2012 del nove volte iridato italiano sull’apprezzato crossodromo di Faenza. Ma questi citati non saranno gli unici da tenere d’occhio: citiamo per esempio Clement Desalle, salito sul podio sempre in quello stesso anno. Oppure anche Glenn Coldenhoff, Romain Febvre, Jeremy Seewer, Arnaud Tonus (ancora alle prese però con un infortunio ad un dito) o Gautier Paulin, giusto per fare qualche nome. E questo sarà solo il primo round al Monte Coralli: replica mercoledì, tris domenica prossima.

Gli orari, con programmazione TV

Domenica 6 settembre

09:15 MX2 Prove libere/Qualifiche

10:15 MXGP Prove libere/Qualifiche

12:05 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport)

13:05 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport, differita Rai Sport alle 15:00)

15:00 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport)

16:00 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport e Rai Sport)

La classifica iridata

1. Jeffrey Herlings (KTM), 213 punti; 2. Tim Gajser (Honda), 167 punti; 3. Arminas Jasikonis (Husqvarna), 163 punti; 4. Antonio Cairoli (KTM), 163 punti; 5. Glenn Coldenhoff (GasGas), 146 punti; 6. Jeremy Seewer (Yamaha), 134 punti; 7. Clement Desalle (Kawasaki), 131 punti; 8. Gautier Paulin (Yamaha), 129 punti; 9. Jorge Prado (KTM), 120 punti; 10. Romain Febvre (Kawasaki), 104 punti.