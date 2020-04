Cambia ancora il calendario MXGP 2020. Round in Russia e Lettonia rinviati a luglio, posticipate anche le tappe italiane. Le nuove date.

Ci sono ulteriori novità per quanto riguarda il calendario MXGP 2020. Si tratta dell’appuntamento in Russia, il più vicino finora visti i cambi precedenti, ma anche del round in Lettonia. Come conseguenza, registriamo gli spostamenti anche delle due tappe in Italia, quella a Maggiora e quella in Trentino. Vediamo tutte le nuove date.

L’MXGP di Russia era programmato originariamente per il 7 giugno sul tracciato di Orlyonok, ma viene posticipato al 5 luglio. Segue la tappa a Kegums, in Lettonia, non più il 14 giugno ma il 12 luglio. Questo provoca il conseguente spostamento del round a Maggiora, che avrebbe dovuto svolgersi il 5 luglio e che ora viene rinviato al 19 luglio. Data in cui era stato spostato il MXGP di Trentino, che invece sarà il 4 ottobre.

Non abbiamo ancora notizie di una nuova data per l’appuntamento in Francia, programmato in origine per il 28 giugno e, come altri, rinviato a data da destinarsi. Chiaramente tutto dipenderà dall’evolversi della situazione dovuta alla pandemia di coronavirus.