MXGP, MX2 e WMX, spettacolo a Loket: tutti gli orari TV e streaming

Fine settimana di gare per il Motocross: domani scatta il WMX, domenica 5° round per MXGP e MX2. Ecco tutti gli orari TV e streaming.

Eccoci ormai in prossimità dell’evento in Repubblica Ceca. Nei prossimi due giorni risuoneranno i motori dei ragazzi del Motocross sulla pista di Loket. Tutto pronto per un altro fine settimana ad alto tasso adrenalinico per i protagonisti e gli appassionati: ricordiamo che ci sarà un pubblico ridotto pronto a spingere i ragazzi delle due ruote. Tim Gajser osservato speciale in MXGP, con Tony Cairoli e Romain Febvre a -23, purtroppo assente Jeffrey Herlings con una spalla KO. Ma saranno tanti i protagonisti, così come in MX2, a partire da Jago Geerts reduce dal dominio ad Oss. Oppure Maxime Renaux nuovo leader iridato, ma ci sarà anche il nostro Mattia Guadagnini pronto a rifarsi di un GP sottotono. Occhi puntati anche sul WMX: la campionessa in carica Courtney Duncan è la pilota da battere, per il tricolore c’è Kiara Fontanesi più che determinata ad iniziare al meglio la caccia al settimo iride. Di seguito tutti gli orari TV e streaming: ricordiamo che la diretta di tutti i turni è solo su mxgp-tv.com (per abbonati), ma alcune gare saranno visibili su Eurosport e Raisport.

Gli orari

Sabato 24 luglio

8:20 EMX 2T – Free practice

8:45 EMX Open – Free practice

9:10 WMX – Free practice

9:50 EMX 2T – Qualifying practice

10:25 EMX Open – Qualifying practice

11:00 WMX – Qualifying practice

11:40 EMX 2T Gara 1

12:50 EMX Open Gara 1

13:40 WMX Gara 1

14:35 EMX 2T Gara 2

15:30 EMX Open Gara 2

16:25 WMX Gara 2

Domenica 25 luglio

9:15 MX2 – Free/Time practice

10:15 MXGP – Free/Time practice

12:05 MX2 Gara 1 (diretta anche su Eurosport)

13:05 MXGP Gara 1 (diretta anche su Eurosport e Raisport)

15:00 MX2 Gara 2 (diretta anche su Eurosport)

16:00 MXGP Gara 2 (diretta anche su Eurosport e Raisport)

Foto: mxgp.com