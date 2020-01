Monster Energy KRT si presenta alla vigilia degli Internazionali d'Italia. Ecco la livrea delle nuove moto di Clément Desalle e Romain Febvre.

Alla vigilia della gara d’apertura della stagione MXGP in Sardegna, ecco il Monster Energy Kawasaki Racing Team. Una nuova livrea per le moto di Clément Desalle e Romain Febvre, due piloti capaci di imporsi in gara in FIM Motocross World Championship. Una novità per questa squadra, che da lungo tempo non schierava insieme un duo vincente.

Entrambi ripartono dopo lunghe pause dovute a infortuni, più carichi che mai dopo una preparazione invernale senza ulteriori problemi a livello fisico. Sia Desalle che Febvre hanno molto apprezzato la nuova KX 450SR e sono pronti per affrontare gli Internazionali d’Italia, in programma proprio questa domenica a Riola Sardo.

Tutti e due poi saranno al via anche all’evento di Lacapelle Marival, in Francia, il 16 febbraio. Due competizioni importanti, che permettono al duo Kawasaki di prepararsi al meglio per la nuova stagione MXGP. Si comincerà infatti il primo marzo con l’appuntamento in Gran Bretagna.