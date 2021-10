MXGP: Mitch Evans, il ritorno in sella dopo tanti mesi difficili

Mitch Evans si è giocato tutta la stagione MXGP 2021 per un infortunio pregresso. Ecco ora il ritorno in sella del pilota Honda HRC.

La stagione Motocross 2021 ha visto Honda HRC al via praticamente con il solo Tim Gajser. Mitch Evans infatti ha dovuto dire presto addio al campionato per importanti guai fisici che non gli permettevano di andare avanti. Nello specifico, un polso infortunato nel MXGP di Spagna 2020 che l’ha costretto a fermarsi molto presto per un nuovo intervento ed una lunga riabilitazione. Ma ecco che il pilota australiano è tornato a guidare una moto, come lui stesso ha sottolineato con fierezza attraverso i suoi canali social.