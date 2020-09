Mercoledì secondo round MXGP a Mantova. Cairoli deve recuperare sul nuovo leader Gajser, chi altri si inserirà? Diretta solo su Eurosport Player, tutti gli orari.

Chiuso l’evento Motocross della Lombardia, si riparte dalla medesima città. Di scena mercoledì l’MXGP della Città di Mantova, secondo della tripletta programmata nel capoluogo lombardo. Tony Cairoli riparte con un infortunio al naso rimediato lo scorso weekend, determinato a riprendersi la vetta iridata. Al comando infatti ora è passato il campione in carica Tim Gajser, che guida con cinque lunghezze di vantaggio sul pilota siciliano. Grande attenzione anche a Jeremy Seewer, in bella evidenza negli ultimi round e pronto a recuperare gli 11 punti di ritardo da Cairoli ed i 16 da Gajser.

Non possiamo dimenticare nemmeno l’alfiere GasGas Glenn Coldenhoff, 2° nel MXGP di Lombardia: non c’è dubbio che cercherà di ripetersi, o se possibile di migliorare quanto fatto in questi giorni. Jorge Prado poi è ormai lanciato: il rookie di casa KTM, 3° con sanzione lo scorso fine settimana, è certo da tenere d’occhio. Quel che sappiamo è che una volta di più assisteremo ad un evento imprevedibile, in cui tutto può accadere. Ricordiamo infine che non sarà al via Arminas Jasikonis, protagonista di un grave incidente in Gara 2 ed in coma indotto all’ospedale di Cremona.

World Championship Top 10: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 316 punti; 2. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 311 p.; 3. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 300 p.; 4. Jorge Prado (ESP, KTM), 277 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, GAS), 273 p.; 6. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 263 p.; 7. Arminas Jasikonis (LTU, HUS), 248 p.; 8. Romain Febvre (FRA, KAW), 230 p.; 9. Gautier Paulin (FRA, YAM), 224 p.; 10. Clement Desalle (BEL, KAW), 222 p.

ORARI MXGP CITTA’ DI MANTOVA

Diretta Eurosport Player

12.15 MX2 Gara 1

13.15 MXGP Gara 1

15.10 MX2 Gara 2

16.10 MXGP Gara 2

Differita Eurosport 2

21.30 MX2 Gara 1

22.00 MXGP Gara 1

22.30 MX2 Gara 2

23.00 MXGP Gara 2

Differita Rai Sport – 1 ottobre

14.10 MXGP Gara 1

15.05 MXGP Gara 2