MXGP Loket: Guadagnini 7° in qualifica, incidente per Lapucci

Yamaha all’attacco sulla pista ceca di Loket. Jeremy Seewer ha comandato dal via alla fine la Qualifying Race, prendendosi la prima pole dell’anno. A ruota c’è il leader MXGP iridato Tim Gajser, autore della pole position nelle prove ufficiali ma costretto ad inchinarsi al rivale, impermeabile al suo pressing per tutta la manche. Attenzione per domani anche a Jorge Prado, che l’hanno scorso ha vinto questo round. Solo 13° il vice-campione in carica Romain Febvre.

Guardando gli italiani, Mattia Guadagnini migliora la P12 in time pratice e si prende il settimo posto di manche. Non male il rientrante Alberto Forato, scattato dalla settima piazza (miglior italiano) ed infine 11°, chiude 29° invece Ivo Monticelli. Assente infine Nicholas Lapucci dopo un incidente avvenuto nelle prove libere. “Sono caduto contro la recinzione, riportando la frattura del naso e vari tagli in bocca” ha fatto sapere lo stesso rookie MXGP.

Il programma e il live streaming

Il modo migliore per gustarsi tutto in diretta, anche le altre categorie, è collegarsi a MXGP-TV.com, la piattaforma ufficiale del Motocross disponibile in abbonamento. Garantita però anche la diretta su Eurosport 2 e la semi-diretta su Raisport. Gratis, come sempre, le highlights che troverete su Corsedimoto.

Tutti gli orari

13:00 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2)

14:00 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport 2 e Raisport)

16:00 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport 2)

17:00 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport 2 e Rai streaming, differita Raisport alle 19:00)

La classifica MXGP

Foto: GasGas Factory Racing MXGP