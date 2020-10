Vigilia del MXGP di Limburgo: Cairoli deve ricucire i 48 punti di ritardo da Gajser, occhio a Prado, Seewer e gli altri. La programmazione Eurosport e RaiSport.

Chiuso l’evento delle Fiandre, siamo a ridosso del secondo appuntamento sempre a Lommel, denominato MXGP di Limburgo. Tra un ottimo stato di forma di Tim Gajser ed un Tony Cairoli sottotono sulla sabbia belga, ecco che l’iridato 2019 e leader mondiale è scappato a +48 in classifica generale. Si è complicata quindi notevolmente la situazione del campione siciliano, che mercoledì deve cercare il riscatto su una pista sulla quale ha ottenuto bei successi in passato. Ma deve anche tenere a bada un Jorge Prado sempre più protagonista e Jeremy Seewer, appaiati a -11 da Cairoli.

Non dimentichiamo anche Gautier Paulin, reduce dalla prima vittoria da Valkenswaard 2017 e dal 2° posto finale nell’evento delle Fiandre. Un risultato ancora più di valore se si ricorda che ha ammesso di avere a che fare quest’anno con un infortunio alla schiena, sorprendendo l’ambiente del Motocross. Da osservare anche Romain Febvre, a podio in Gara 2 nel MXGP di domenica, mentre segnaliamo l’assenza di Glenn Coldenhoff, che in seguito ad una caduta nelle libere ha riportato tre fratture da compressione alle vertebre. Fortunatamente il pilota GasGas non accusa problemi di movimento.

World Championship Top 10: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 488 punti; 2. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 440 p.; 3. Jorge Prado (ESP, KTM), 429 p.; 4. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 429 p.; 5. Romain Febvre (FRA, KAW), 383 p.; 6. Glenn Coldenhoff (NED, GAS), 375 p.; 7. Gautier Paulin (FRA, YAM), 352 p.; 8. Clement Desalle (BEL, KAW), 312 p.; 9. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 263 p.; 10. Arminas Jasikonis (LTU, HUS), 248 p.

GLI ORARI TV

Diretta Eurosport 2/RaiSport Web

12:00 MX2 Gara 1 (no RaiSport)

13:00 MXGP Gara 1

15:00 MX2 Gara 2 (no RaiSport)

16:00 MXGP Gara 2

Differita/Diretta RaiSport

14:00 MXGP Gara 1

16:00 MXGP Gara 2