MXGP, la sfida si sposta in Lettonia: gli orari TV e streaming

Mondiale Motocross di scena a Kegums. Classifica più corta in MXGP, in MX2 Guadagnini deve ricucire su Renaux. Gli orari TV e streaming.

Ci si avvia verso un altro fine settimana di gare per quanto riguarda il Motocross. La pista di Kegums, in Lettonia, ospiterà infatti il settimo evento MXGP e MX2 di questa stagione 2021. Il campione in carica della massima classe Tim Gajser cercherà di rifarsi, visto che i principali rivali gli sono ormai alle spalle. In primis Romain Febvre, fresco vincitore di GP ed a -5, ma anche Tony Cairoli, Jorge Prado… Senza dimenticare Jeffrey Herlings, rientrato col botto a Lommel, ma sarà certo carico anche il pilota di casa Pauls Jonass, reduce dal primo podio stagionale.

In MX2 invece certo Maxime Renaux cercherà un ulteriore allungo. Dopo un complesso GP belga Mattia Guadagnini accusa 26 punti di ritardo dal leader iridato. E deve guardarsi in primis da Ruben Fernandez e da uno scatenato Jago Geerts, che a Lommel, sua tappa di casa, si è assicurato il secondo trionfo stagionale. Un altro evento di sabbia quindi da non perdere, in diretta integrale su mxgp-tv.com. Su Eurosport Player verranno trasmesse le quattro gare, Raisport invece permetterà di vedere solo le due corse MXGP.

Gli orari TV e streaming (in aggiornamento)

Sabato 7 agosto

8:00 EMX Open Free Practice

8:30 EMX 250 Gruppo 1 Free Practice

9:00 EMX 250 Gruppo 2 Free Practice

9:35 EMX Open Qualifying

10:10 EMX 250 Gruppo 1 Qualifying

10:45 EMX 250 Gruppo 2 Qualifying

12:10 EMX Open Gara 1

14:00 EMX 250 Gara 1

15:10 EMX Open Gara 2

16:05 EMX 250 Gara 2

Domenica 8 agosto

8:15 MX2 – Free/Time Practice

9:15 MXGP – Free/Time Practice

11:15 MX2 Gara 1 (diretta anche su Eurosport Player)

12:15 MXGP Gara 1 (diretta anche su Eurosport Player e Raisport)

14:10 MX2 Gara 2 (diretta anche su Eurosport Player)

15:10 MXGP Gara 2 (diretta anche su Eurosport Player e Raisport)

Foto: mxgp.com