MXGP: Jorge Prado al via per il GP di Francia, ma ce la farà?

Jorge Prado sarà regolarmente al via per l'MXGP di Francia, ma con tanti dubbi. "Vedremo se riuscirò a guidare la moto ed a correre."

KTM si presenta al completo all’appuntamento sul nuovo circuito di Lacapelle Marival (qui tutti gli orari). Nelle sue file ci sarà anche Jorge Prado, determinato a mettersi alla prova nel 12° evento della stagione MXGP 2021. Ricordiamo che il pilota spagnolo è tutt’altro che al top della forma a causa della collisione in aria con Herlings (nel video in alto) alla fine della prima manche in Germania domenica scorsa. Il manubrio della moto del compagno di box, finitogli contro l’ascella, ha provocato un taglio profondo, che ha richiesto immediatamente un piccolo intervento. A pochi giorni dal fatto però ecco che Jorge Prado ci vuole provare.

“Ogni giorno va un po’ meglio” ha commentato il #61 verso l’evento in Francia. “Il taglio è stato particolarmente profondo, ma sono stato fortunato. Non ci sono state conseguenze a nervi o muscoli, anche se ho alcuni punti sotto al braccio. Il programma adesso sarà vedere se riesco a guidare la moto ed a correre questo weekend. Faccio un po’ fatica a sollevare il gomito, ma tenterò di fare del mio meglio. Qualche punto sarebbe sufficiente.” È vero che i piloti sono ‘fatti di un’altra pasta’, ma solo domenica avremo le prime risposte. Ricordiamo che Prado arriva all’appuntamento francese da quarto in classifica iridata, con uno svantaggio di 31 punti dal leader Tim Gajser.

Foto: KTM images/Ray Archer