MXGP: Jeremy Seewer, ritorno alla ‘normalità’ col primo podio 2021

A Loket Jeremy Seewer mette a referto il miglior GP del 2021. Terzo overall, un gran risultato dopo i problemi di salute ed il botto a Oss.

Tornare sul podio mondiale vuol dire sempre tanto. Se poi stai recuperando a livello di salute dopo il Covid-19, come nel caso di Jeremy Seewer, significa ancora di più. Senza dimenticare anche l’incidente da brividi a Oss, con l’alfiere Yamaha letteralmente investito da Cairoli e Monticelli all’inizio di Gara 2 MXGP, fortunatamente senza conseguenze (qui le immagini). A Loket ecco il primo acuto stagionale con due corse davvero solide, un 5-2 che sono valsi un gran 3° posto overall (la cronaca di Gara 1 e Gara 2).

“Mi sono ammalato prima dell’inizio della stagione” ha ammesso Seewer dopo questo quinto evento della stagione 2021. “Sono stato fortunato a rientrare in Russia, la mia salute è quasi tornata alla normalità lo scorso weekend.” Un problema non da poco per il pilota svizzero, che però ha chiuso costantemente in top ten (spiccava il 5° posto proprio ad inizio stagione in Russia) in ogni evento finora disputato. Fino appunto al gran 3° posto conquistato in Repubblica Ceca, il suo miglior risultato stagionale.

Oltre ad essere un po’ acciaccato anche per il botto a Oss, pur non riportando nessuna lesione. “Sono davvero contento di essere tornato sul podio” ha aggiunto Jeremy Seewer. Ma non c’è tempo per festeggiare, incombe il sesto evento 2021 di scena a Lommel. “Sarà una sorta di GP di casa, visto che la maggior parte dei piloti vive nelle vicinanze. È una pista che mi piace, difficile ma divertente, non vedo l’ora di correrci.” In classifica generale occupa la quinta piazza a -43 dal leader iridato Gajser.

Foto: Yamaha Racing