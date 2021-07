MXGP: Jeffrey Herlings, altra tegola. “Ho pianto per tutta la gara”

Non c’è pace per il povero Jeffrey Herlings, stavolta nell’evento di casa. Il pilota KTM infatti è stato lo sfortunato protagonista di un brutto incidente poco dopo il via di Gara 1 a Oss. Nello specifico, la Kawasaki di Monticelli caduta di peso sulla sua spalla sinistra dopo un cambio di pendenza. Il fatto che abbia vinto la corsa ha qualcosa di eroico, visto che in seguito è stata rilevata la frattura della scapola! Addio quindi a Gara 2 ed altra brutta tegola per il pilota olandese, che si trovava ormai ad una manciata di punti dal leader MXGP…

Chiaramente c’è grande amarezza da parte di Herlings, che stava ritrovando lo stato di forma dopo l’ultimo infortunio che aveva compromesso il suo 2020. L’aveva dimostrato in particolare il trionfo a Maggiora, prima importante zampata stagionale. Ecco però un’altra brutta notizia. “Non ho parole. Sono stato intelligente quest’anno, non ho preso rischi e ho fatto tutto come da programma. Ero quasi vicino alla leadership in campionato, ed ecco questo…” Il segno lo mostra lui stesso sempre attraverso i social.

Non risparmia un “Ma cosa diavolo stava pensando??” al collega che l’ha colpito. Ma si stupisce parecchio per quanto fatto in quella prima corsa. “Ancora non riesco a credere di aver vinto con una scapola fratturata.” Certo però con tutte le difficoltà del caso. “Il dolore era incredibile, ho avuto le lacrime per tutta la corsa per il male.” Ora bisogna valutare la situazione. “Domani controlleremo i danni e vedremo quando potrò tornare a correre.” Un’altra possibile lotta mondiale già scivolata via?

Jeffrey Herlings, campione troppo spesso infortunato

Foto: ©KTM images/Ray Archer