MXGP: Ivo Monticelli stagione finita, mercoledì l’intervento alla spalla

Si chiude anzitempo il Mondiale Motocross 2021 per Ivo Monticelli. Mercoledì l’alfiere Kawasaki si sottoporrà ad un intervento correttivo, per sistemare una spalla che gli causa parecchi problemi dal MXGP in Belgio. È ripartito, prima dello stop obbligato (ed definitivo) arrivato nel corso del primo round MXGP in Turchia, quando la spalla gli è uscita di nuovo in corsa, senza cadute o simili. Monticelli si è sottoposto a tutta una serie di controlli per capire come muoversi, ma il responso è uno solo: un’operazione è ormai inevitabile.

“Mi sono sottoposto subito ad ulteriori esami non appena tornato in Italia” ha dichiarato il primo pilota italiano ingaggiato da Monster Energy Kawasaki Racing Team. “Il dottor Porcellini eseguirà l’intervento mercoledì. Non c’è altra soluzione per la mia spalla, ma questo purtroppo significa la fine della mia stagione. Parliamo infatti di un periodo di recupero compreso tra i due ed i tre mesi, poi potrò ricominciare a guidare.” Ringrazia poi la sua squadra. “Mi hanno dato il miglior supporto possibile, in bocca al lupo a Romain!”

