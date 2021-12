MXGP, Ivo Monticelli riparte nel 2022 con JM Honda Racing

Ivo Monticelli carico per il 2022 dopo i guai fisici che hanno condizionato questa stagione. L'italiano al via con i colori JM Honda Racing.

Si chiude un 2021 decisamente non semplice per Ivo Monticelli. Il crossista italiano infatti ha dovuto chiudere anzitempo il suo mondiale MXGP per guai ad una spalla, con successiva operazione e quindi lunga riabilitazione. Un’annata monca quindi con il team factory Kawasaki, ma adesso si può solo guardare avanti, con la massima determinazione a far vedere cosa può fare ora che è tornato in forma. Una ripartenza con altri colori: per lui ecco l’ingaggio con JM Honda Racing, con il confermato Henry Jacobi come nuovo compagno di squadra. Team che torna protagonista anche in MX2 dopo anni di assenza, schierando il giovane pilota ceco Petr Polak.

“Wow 2022 in rosso! Grazie mille JM Honda Racing per avermi dato l’occasione di guidare questa moto fantastica.” Così Monticelli commenta la sua prossima stagione MXGP, in cui come detto è determinato a riscattarsi dopo i guai fisici accusati. “Sono fiero di questa line-up” ha aggiunto il boss Jacky Martens. “Possiamo crescere molto con questi piloti, il materiale Honda poi è un buon punto di partenza. Abbiamo già iniziato la preparazione per il prossimo campionato, faremo di tutto per arrivarci più pronti che mai.”

Foto: Bavo Swijgers/JM Honda Racing

Entry list provvisoria 2022