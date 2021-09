MXGP: Ivo Monticelli ed una spalla che continua ad uscire

Ivo Monticelli costretto a saltare le gare del MXGP di Turchia per una spalla che continua a dare problemi. "Vedremo se servirà un'operazione."

Arriva il quarto doppio zero della stagione 2021 per Ivo Monticelli. Stavolta però perché il pilota Kawasaki non ha disputato nessuna delle due gare in programma domenica ad Afyonkarahisar. Il motivo? Nientemeno che la spalla infortunata il mese scorso in Belgio che ancora continua a creargli grossi problemi. Nello specifico, stavolta si tratta di un’improvvisa lussazione nel corso delle qualifiche, senza che ci fossero cadute od altro. L’italiano si è visto così costretto a saltare l’MXGP di Turchia e certo non disputerà nemmeno l’evento di mercoledì sulla stessa pista. Servono ulteriori controlli medici per capire se servirà ricorrere ad un intervento o meno.

“Mi sono lussato la spalla nel corso del turno cronometrato del mattino” ha spiegato Monticelli. “Ho solo colpito una buca sul dritto, non sono nemmeno caduto, ma la mia spalla è uscita!” E non è nemmeno la prima volta che gli capita. “Da Lommel mi è uscita altre due volte senza ragione: è troppo pericoloso continuare a correre in questo modo. Ora faremo tutti i controlli in Italia e vedremo se servirà un’operazione. In questo caso, cercheremo di provvedere il più presto possibile.” Un’altra tegola per l’italiano, che aveva trovato un’importante top ten, la prima stagionale, in occasione della tappa a Loket.

Foto: Instagram