MXGP: Ivo Monticelli, ancora problemi alla spalla. “Riparto da capo”

Ivo Monticelli nuovamente operato alla spalla che ha condizionato il suo 2021. L'italiano ancora più determinato a tornare presto in forma.

Anno 2021 che si conferma problematico fino alla fine per Ivo Monticelli. Il neo acquisto JM Honda Racing infatti è tornato sotto i ferri per nuovi guai alla spalla operata lo scorso settembre, proprio quella che l’aveva fermato anzitempo in questa sua stagione MXGP con Kawasaki. Quel primo intervento però non aveva risolto tutti i problemi, quindi ecco un nuovo intervento. Un passo indietro, ma il pilota italiano è ancora più carico in vista del nuovo anno, come lui stesso ha voluto confermare attraverso i suoi canali social.

“Eccomi di nuovo qua. Purtroppo la prima operazione non è andata proprio come volevamo” ha scritto Monticelli. “Quando ho iniziato a mettere un po’ di peso sulla spalla sono iniziati i problemi e dall’ultimo check abbiamo visto che c’era ancora qualcosa che non andava.” Inevitabile quindi un nuovo intervento, tutti da valutare i tempi di recupero. “Dovrò ripartire da capo, ma questo non è un problema per me” ha rimarcato l’italiano. “Metterò tutto me stesso per ritornare il prima possibile.”

Foto: Instagram-Ivo Monticelli