MXGP: Il triplo evento finale a Pietramurata sarà a porte chiuse

Il campione del mondo 2020 verrà deciso a porte chiuse. Arriva la conferma ufficiale: non è consentito l'accesso al pubblico per il triplo evento a Pietramurata.

Questo fine settimana prenderà il via un nuovo triplo appuntamento Motocross sul suolo italiano. Parliamo dell’MXGP del Trentino, quello di Pietramurata ed infine quello di Garda Trentino. Non così inaspettatamente arriva la conferma ufficiale che questi tre eventi avranno luogo a porte chiuse. Al momento, dopo l’ultimo decreto del Consiglio dei Ministri, non è possibile disputare queste tappe mondiali davanti al pubblico.

Si procederà in seguito al rimborso dei biglietti, presto verranno comunicate tutte le modalità. Il campione del mondo MXGP quindi verrà deciso a porte chiuse. L’ultimo triplo impegno per Tim Gajser, che arriva con 74 punti di vantaggio sul diretto rivale Tony Cairoli, quindi possiamo dire con una mano sul quarto titolo in carriera. Certo sarà battaglia, ma a meno che non ci siano grossi colpi di scena sembra davvero difficile strappare la corona al leader iridato e campione 2019.