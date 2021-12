MXGP, il dilemma di Jeffrey Herlings: 2022 da numero 1 o con l’84?

Jeffrey Herlings disputerà il 2022 da campione del mondo MXGP dopo una stagione memorabile. Da capire però con che numero...

In quest’intensa stagione MXGP 2021 (con tanto di infortunio nel mezzo), Jeffrey Herlings è tornato sul tetto del mondo. Solo nell’ultimo round a Mantova l’alfiere KTM di Geldrop è riuscito ad avere ragione degli agguerriti Romain Febvre e Tim Gajser, prendendosi così la seconda corona nella top class del Mondiale Motocross, la 5^ in totale. Ma adesso c’è un ‘dilemma’ da risolvere per il campionato 2022, ovvero la questione del numero. Sceglierà il numero #1 da campione in carica o ripartirà ancora il suo mitico #84?

Una domanda che può far sorridere, ma che in realtà è meno banale di quanto sembri. L’iridato 2020 Tim Gajser ad esempio ha disputato la stagione appena conclusa con il suo #243. Guardando in altri campionati, il nuovo re della MotoGP Fabio Quartararo non lascerà il #20, Toprak Razgatlioglu disputerà il WorldSBK 2022 con il suo #54 (pur con un piccolo #1 all’interno). Scaramanzia, questione di sponsor… I motivi sono vari. Vedremo se l’uomo di punta KTM deciderà di celebrare l’iride MXGP anche con il numero del campione.

Foto: KTM Images