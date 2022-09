Honda non ha nessuna intenzione di separarsi dal suo campione MXGP, ma accanto a lui arriva un volto nuovo. Tim Gajser, fresco iridato 2022, è l’ovvio rinnovo dell’Ala Dorata, ma dal 2023 il suo compagno di box sarà lo spagnolo Ruben Fernandez. Venticinquenne il primo, 23 anni il secondo, approdato in classe regina a metà 2021. Un nuovo e giovane binomio ingaggiato da HRC con un contratto pluriennale, con lo scontato obiettivo di continuare a brillare nel Mondiale Motocross.

Honda MXGP, conferma e novità

“È stata una decisione facile” ha dichiarato Tim Gajser, dominatore della stagione MXGP 2022. “Ho sempre detto che un pilota felice è un pilota veloce: il Team HRC è la mia seconda famiglia. Ho vinto cinque titoli con Honda e tutti svolgono sempre un gran lavoro, non ho dubbi che anche nel 2023 avrò una moto per vincere il sesto titolo.” Grande soddisfazione poi da parte della new entry Ruben Fernandez. “È un sogno che si realizza. Negli ultimi due anni ho corso con Honda, quindi conosco bene la moto. Non vedo l’ora però di guidare la moto factory e di lavorare accanto a Tim, da cui posso imparare davvero molto. Ho tutto l’inverno per prepararmi, non vedo l’ora di dimostrare di cosa sono capace.”

Foto: Honda Racing Corporation