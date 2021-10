MXGP: Herlings vs Gajser, altro cambio. L’alfiere KTM torna leader

Terzo cambio in vetta in MXGP. Dopo il GP di Francia riecco Jeffrey Herlings, con un distacco minimo su Febvre e Gajser. Un Mondiale 2021 davvero serrato.

Dopo un lungo dominio di Tim Gajser, è il terzo cambio in vetta a cui assistiamo negli ultimi tre round. Jeffrey Herlings è passato al comando in Sardegna, il campione MXGP in carica è tornato in testa in Germania. L’evento francese ha premiato ancora l’alfiere KTM, che si è preso gara 2, GP e leadership iridata. A testimoniare una lotta più viva che mai in questa seconda parte di campionato, un testa a testa tra il pilota di Geldrop e l’uomo di punta HRC. Con l’inserimento però di Romain Febvre, che grazie al secondo posto overall nell’evento di casa si assicura la seconda posizione anche in classifica generale.

“Fantastico riprendere la prima piazza iridata” è il commento di Herlings a mxgp.com a GP concluso. Sottolineando una volta di più che “Il divario è sempre ridotto al minimo.” Guardando infatti la classifica generale della classe regina del Motocross, Romain Febvre è distante sei punti, mentre sono 10 quelli accusati da Tim Gajser. Un po’ più staccati Prado e Cairoli, la top 3 invece come detto è davvero serrata. “A questo punto [del campionato] non significa molto, ma è certo meglio avere la tabella rossa che non averla” ha sottolineato col sorriso il nuovo leader MXGP.

Gara 1 vinta dal pilota di casa con Herlings 2°, seconda manche invece con l’alfiere KTM in rimonta su Febvre, beffandolo poi nelle tornate finali. Due piazzamenti sufficienti per prendersi il GP a Lacapelle Marival davanti al pilota francese ed a Gajser. “Ho chiuso con un altro [trionfo] overall, sono molto contento. Non vedo l’ora di affrontare il prossimo weekend.” L’appuntamento già domenica prossima è in Spagna, sulla pista di Intu Xanadú – Arroyomolinos, prima dei cinque round italiani divisi tra Pietramurata e Mantova. Un finale di stagione incandescente e dai distacchi ridotti, vedremo chi saprà gestirlo al meglio tra i tre di testa.

Foto: mxgp.com