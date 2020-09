MXGP, Herlings vs Cairoli nel secondo round a Faenza. Gli orari TV

MXGP nuovamente di scena a Faenza. Tony Cairoli a caccia di Jeffrey Herlings, occhio a Gajser e tutti gli altri. Gli orari TV tra dirette e differite.

Appena archiviato il primo appuntamento Motocross al Crossodromo Monte Coralli, ecco che abbiamo subito la replica. A pochi giorni di distanza, ovvero questo mercoledì 9 settembre, sarà di scena l’evento della Città di Faenza. Occhi puntati una volta di più sull’idolo di casa Tony Cairoli, reduce da un doppio terzo posto, pur con qualche rimpianto. Ora è secondo in classifica iridata, ma serve qualcosa di più per dare filo da torcere al leader Jeffrey Herlings, ora con 90 vittorie a referto ed un +60 sul nostro portacolori. Terzo è il campione in carica Tim Gajser, che ha perso qualcosa nel round appena concluso ed è pronto alla rivincita.

Giusta menzione anche per Jeremy Seewer, 5° in classifica generale ma saldamente sul podio in entrambe le competizioni di pochi giorni fa. Attenzione anche a Jorge Prado, a lungo in evidenza domenica, visto che ha comandato per parecchi giri entrambe le gare. Manca ancora qualcosa visti gli infortuni ad inizio stagione, e ricordiamo che si tratta di un esordiente, ma il giovane spagnolo può diventare presto un altro protagonista della categoria. Trattandosi di un nuovo round sulla stessa pista, aspettiamoci parecchi altri outsider. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti per regalare un nuovo emozionante appuntamento sul suolo italiano.

GLI ORARI TV

EUROSPORT 2

MX2 Gara 1 – 12:00 LIVE

MXGP Gara 1 – 13:00 LIVE

MX2 Gara 2 – 15:00 LIVE

MXGP Gara 2 – 16:00 LIVE

RAI SPORT WEB E TV

MXGP Gara 1 – 13:00 LIVE Rai Sport Web/19:00 Differita Rai Sport

MXGP Gara 2 – 16:00 LIVE Rai Sport Web/23:00 Differita Rai Sport