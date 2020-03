La stagione MXGP 2020 si apre con un acuto di Jeffrey Herlings in Gara-1 e di Tim Gajser in Gara-2. Tony Cairoli 4° e 3° a Matterley Basin.

Sulla pista di Matterley Basin ha preso il via il Mondiale di Motocross 2020. Nella classe MXGP è Jeffrey Herlings a portarsi a casa il primo round, approfittando della caduta del campione in carica Tim Gajser nelle primissime fasi. Il pilota olandese del team Red Bull KTM Factory Racing ha preso subito il comando e allungato sugli avversari, lasciandosi alle spalle Jeremy Seewer e Mitch Evans, sul podio. Gara-1 di gestione per il nostro Tony Cairoli, non ancora in perfette condizioni fisiche. Lo sloveno Tim Gajser, autore di un errore a pochi metri dalla bandiera a scacchi, si è dovuto accontentare dell’ottava posizione finale e un gap di 39,7″.

In Gara-2 ancora grandi emozioni nella MXGP. Tony Cairoli e Tim Gajser partono subito a razzo, ma è il pilota HRC a mettersi davanti e a scavare subito un vuoto incolmabile dopo pochi giri. Alle sue spalle battaglia tra il nove volte iridato e Jeffrey Herlings, fresco di rinnovo con KTM fino al 2023. Ma è il pilota Honda a trionfare senza se e senza ma, rifilando 23″ a Herlings e 25″ a Cairoli. A seguire Gautier Paulin e Clement Daselle. Una vittoria che lascia un segno già ben chiaro su questo Mondiale di Motocross. Fra otto giorni si torna a girare nei Paesi Bassi per la seconda tappa stagionale MXGP, sulla pista di Valkenswaard. 15esima e 16esima piazza per Lupino e Cervellin, ultimo Ivo Monticelli.