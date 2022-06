MXGP Germania: Gajser torna a vincere, Guadagnini 12°

Tim Gajser torna a vincere dopo qualche round di digiuno. Il pilota HRC, già vincitore della Qualifying Race, si prende il GP a Teutschenthal con una vittoria nella prima manche ed il secondo posto nella corsa successiva di giornata. Completano il podio di tappa Jeremy Seewer e Jorge Prado, gran rientro per Romain Febvre 5°! Mattia Guadagnini, al rientro dopo il botto nell’ultimo round, chiude 12° e miglior italiano, per una seconda manche più complessa. Vediamo com’è andato questo round MXGP.

Renaux KO

Da segnalare anche un importante infortunio. Maxime Renaux, campione MX2 in carica e super esordiente finora 2° in classifica iridata, rimarrà fuori per un po’. Il pilota Yamaha infatti è stato protagonista di un brutto incidente proprio alla fine della Qualifying Race: è caduto pesantemente nel salto finale, tornando poi al box da solo. Ma ha immediatamente avvertito forti dolori alla schiena: i controlli successivi hanno confermato le fratture delle vertebre T1, T2, T5 e T7. Da valutare i tempi di recupero.

Le gare

Holeshot per Tim Gajser nella prima manche, dando il via ad un solido dominio fino alla fine. Dietro di lui si piazzano Pauls Jonass e Jeremy Seewer, ai piedi del podio Romain Febvre, gran 4° al rientro da un lungo infortunio. Mattia Guadagnini chiude sesto davanti al compagno di squadra Jorge Prado, protagonista anche di un incidente quando stava insidiando il vice-campione MXGP. Nella seconda manche invece lo scatto vincente è quello di Jeremy Seewer, che prende subito il comando davanti a Gajser e Prado, che tenta di arraffare il secondo posto per poi subire la pronta risposta del pilota HRC. Posizioni che rimarranno così fino al traguardo, stabilendo di fatto il podio della seconda gara. Corsa in rimonta invece per Mattia Guadagnini, caduto proprio nel primo giro e precipitato in coda al gruppo. Alla fine tenta una difficile risalita, strappando un 19° posto e due punti di manche.

La classifica MXGP

Un 1-2 è più che sufficiente per Tim Gajser per prendersi la vittoria di GP, prendendo ancora di più il largo sui rivali in classifica iridata. Oltre 100 punti di margine su Jeremy Seewer, 2° di giornata con Jorge Prado a completare il podio a Teutschenthal, gran 5° posto per Romain Febvre al rientro, mentre Mattia Guadagnini è appunto 12° per le difficoltà in gara 2, 20° in classifica generale con 69 punti.

MXGP – World Championship Top 10: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 485 punti; 2. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 384 p.; 3. Jorge Prado (ESP, GAS), 366 p.; 4. Maxime Renaux (FRA, YAM), 365 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 330 p.; 6. Ruben Fernandez (ESP, HON), 304 p.; 7. Brian Bogers (NED, HUS), 252 p.; 8. Pauls Jonass (LAT, HUS), 250 p.; 9. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET), 229 p.; 10. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 227 p.;

Foto: Instagram