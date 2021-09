Il trionfo al Motocross delle Nazioni è una carica in più per Cairoli, Lupino e Guadagnini verso il MXGP in Germania. La presentazione e tutti gli orari.

Appena lasciato alle spalle il Motocross delle Nazioni, evento trionfale per i nostri azzurri, è tempo di riprendere la lotta Mondiale. I piloti affronteranno i 1590 metri della pista tedesca di Teutschenthal, circuito molto veloce dalla superficie dura e compatta situato in collina: questa la sede dell’11° evento del 2021. Una classifica MXGP davvero molto corta e con Jeffrey Herlings al primo round da capoclassifica quest’anno, mentre in MX2 si riparte da un Maxime Renaux sempre più leader, con Mattia Guadagnini determinato a riscattarsi dopo un GP a due facce a Riola Sardo. Diretta integrale su mxgp-tv.com (solo per abbonati), mentre Eurosport Player trasmetterà le quattro gare del 3 ottbre. Eurosport 2 e Raisport Web infine permetteranno di vedere in diretta solo le corse MXGP, poi in differita su Raisport HD.

MXGP: Herlings vs ‘gli acciaccati’

Il talento di Geldrop sta inanellando una sequenza di risultati impressionante. Dopo la pausa, che gli ha permesso di riprendersi dall’ultimo infortunio, ha sempre vinto: suoi sia il doppio round turco che la tappa sarda, prendendosi così il comando della classifica iridata. Arriva poi da un Nazioni disputato da grande protagonista, una carica ancora maggiore verso la tappa tedesca. Il campione in carica Tim Gajser ha invece abbandonato la vetta per la prima volta quest’anno, ma per un solo punto e complice anche una clavicola fratturata appena prima dell’evento in Sardegna. In questo GP c’è poi stato il brutto incidente che ha costretto Tony Cairoli al forfait, ma da quanto visto al Nazioni sembra essersi abbastanza ripreso. Non dimentichiamoci di Romain Febvre, terzo iridato ad appena quattro punti dal leader, oppure Jorge Prado, che tiene la quarta piazza in classifica generale, sempre con un distacco ridotto, o tanti altri pronti a dire la loro. Tra di loro pure Alessandro Lupino, tra gli eroi dello storico trionfo al MXoN. Certamente poi occhi puntati su Henry Jacobi, il miglior pilota di casa in top class Motocross, attenzione anche a Jeremy Seewer, nativo di lingua tedesca. Senza scordarci però che lo svizzero è ancora alle prese con uno stato di forma ancora ben lontano dall’ottimale.

MX2: all’attacco di Renaux

Ben più confortante invece il margine da cui riparte Maxime Renaux: l’alfiere Yamaha infatti arriva in Germania con un +71 sul nostro Mattia Guadagnini. Un margine considerevole, ma certo il trionfo al suo primo Nazioni sarà uno sprone considerevole per il nostro portacolori. Attenzione però appena dietro di lui, perché sono solamente sette i punti di vantaggio su Jago Geerts, anche lui con qualche alto e basso a referto nelle ultime corse. Come dimenticare Tom Vialle, che dopo una prima parte di stagione sottotono per infortunio è tornato a brillare, mettendo a referto tre successi negli ultimi tre GP. Senza dimenticare che, al suo primo Nazioni, è stato lui il punto di riferimento della Francia e di conseguenza riparte ancora più carico. Attenzione certo anche a Thibault Benistant, Jed Beaton, Kay De Wolf, Rene Hofer e tanti altri determinati ad essere protagonisti. Non mancheranno anche i pupilli del pubblico di casa, in particolare Simon Längenfelder con il 12° posto iridato provvisorio.

Orari TV e streaming

Come accennato inizialmente, la diretta integrale dell’evento in Germania sarà garantita da mxgp-tv.com, solamente per abbonati. Ci saranno invece altri modi per vedere le gare: Eurosport Player, le trasmetterà tutte e quattro, su Eurosport 2 e Raisport Web invece saranno visibili solo le due corse MXGP ma in diretta. Queste due manche della classe regina saranno trasmesse anche da Raisport, ma in differita. A seguire tutti gli orari.

Domenica 3 ottobre 2021

09:15 MX2 Free/Time Practice

10:15 MXGP Free/Time Practice

12:15 MX2 Gara 1

13:15 MXGP Gara 1 (differita Raisport ore 16:20)

15:10 MX2 Gara 2

16:10 MXGP Gara 2 (differita Raisport ore 18:00)

