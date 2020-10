MXGP, Gautier Paulin dice basta: “È il momento di voltare pagina”

Gautier Paulin annuncia il ritiro a fine stagione. "Forti emozioni che mi hanno segnato per sempre." Come lui in precedenza anche Clément Desalle.

Gautier Paulin si fermerà a fine stagione, mettendo un punto fermo alla sua carriera nel Mondiale MXGP. Lo annuncia lo stesso alfiere Monster Energy Yamaha Factory con un post sui suoi canali social. Gli ultimi tre eventi stagionali in Trentino, che prenderanno il via proprio questo fine settimana, saranno quindi anche gli ultimi della sua carriera. Campione EMX2 nel 2007, terzo iridato MX2 (2009) e vice-campione MXGP (2015), attualmente occupa il 6° posto in campionato con una vittoria ed un podio a referto.

“È con grande emozione che ho deciso di fermarmi” ha scritto il 30enne pilota francese. “Ho dedicato tutta la mia vita allo sport e sono diventato così l’uomo che sono oggi. Ho vissuto un bel sogno dal 2007, quando ho firmato il mio primo contratto da professionista e ho vinto il mio primo titolo. Sono grato di aver avuto la possibilità di lottare con i migliori piloti del mondo e di aver guadagnato la fiducia di compagnie e brand. Oltre ad aver vestito i colori del mio paese per 11 anni consecutivi al Motocross of Nations, vincendo [cinque volte, dal 2014 al 2018, ndr].”

“Amo le sfide ed il duro lavoro” ha continuato Paulin. “Ho sempre avuto il desiderio di dare sempre il massimo. Ho comandato i campionati del mondo MX2 e MXGP, ho cantato la Marsigliese con il pubblico, e vissuto forti emozioni che mi hanno segnato per sempre. Ho avuto anche il supporto di fan incredibili, umilmente ringrazio ognuno di loro, così come tutte le persone che mi hanno aiutato, credendo in me in questi ultimi 15 anni. Lo sport ci unisce. Ora però è il momento di voltare pagina e scrivere un nuovo capitolo.”

ANCHE CLEMENT DESALLE AL CAPOLINEA

Non è l’unico che ha deciso di fermarsi alla fine di questa stagione. Anche Clément Desalle ha recentemente annunciato di voler scrivere la parola ‘fine’ alla sua carriera nel Mondiale Motocross. Il 31enne pilota belga, al quinto anno consecutivo con Monster Energy Kawasaki Racing, ha scelto anche lui i canali social per affidare il suo messaggio. Da tempo protagonista in Motocross, non è mai riuscito ad assicurarsi un titolo, pur vincendo molto (23 vittorie in carriera). I suoi migliori risultati finali sono tre vice-campionati nelle stagioni 2010, 2012 e 2013 (MX1). Quest’anno è attualmente 8° in classifica generale. Riportiamo qui di seguito le sue parole.

“Dopo 15 stagioni, 11 come pilota ufficiale, smetterò di competere: mi fermo alla fine di questa stagione. Sono davvero grato per tutto quello che ho avuto. Sono felice di essere riuscito a diventare un pilota motocross professionista nel campionato del mondo, un sogno che avevo da quand’ero bambino. Questa decisione arriva per una serie di ragioni, rispettando le regole che mi sono imposto molto tempo fa. Ad essere sincero, diventa sempre più difficile godermi questa vita. Quel che è certo è che amerò sempre le moto da cross, le guiderò fin quando potrò. Purtroppo non sono riuscito a conquistare il titolo mondiale. Un grazie a tutti quelli che mi hanno supportato fin qui.”