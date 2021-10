MXGP Garda: Cairoli per il bis, un iride per tre. Tutti gli orari TV

MXGP del Garda che completa la tripletta in Trentino. Herlings, Febvre e Gajser in tre punti, match point MX2 per Renaux. Gli orari TV e streaming.

Fine settimana che completerà la tripletta senza respiro a Pietramurata per il Mondiale Motocross. In seguito arriverà la doppietta finale a Mantova, la prima c’è l’MXGP del Garda a concludere l’intensa attività di questi giorni in Trentino. Tony Cairoli punterà certo a bissare il successo di mercoledì, mentre in ottica mondiale è tutto tranne che deciso. Jeffrey Herlings (pronto al riscatto dopo il disastro del secondo round), Romain Febvre e l’iridato 2020 Tim Gajser sono racchiusi in appena tre punti: un finale di stagione davvero imprevedibile e serrato per decidere il nuovo re della top class del Motocross in questo 2021.

Tutt’altra storia invece in MX2, con Maxime Renaux che veleggia decisamente tranquillo verso il suo iride. Certo ci sono ancora 150 punti in ballo, ma gli 87 di vantaggio sul compagno di box Jago Geerts e gli oltre 100 da Tom Vialle in giù sono un margine più che solido. A meno di stravolgimenti inaspettati, ha il primo match point per dare il via alla festa iridata. Il campione in carica invece vuole il secondo posto mondiale, determinato a riprendere il filo interrotto con lo zero di gara 2 di mercoledì. Vedremo cosa farà il nostro Mattia Guadagnini, attenzione tra gli altri anche a Rene Hofer, galvanizzato dallo storico primo trionfo nel round infrasettimanale.

I programmi TV e streaming

Come di consueto, sul sito mxgp-tv.com sarà trasmetto integralmente ed in diretta tutto l’MXGP del Garda, dalle prove libere alle gare. Anche Eurosport Player garantirà la diretta delle due categorie, mentre su Eurosport 2 saranno visibili in diretta tutt’e quattro le gare. Per quanto riguarda Raisport, la prima manche MXGP sarà trasmessa in diretta, mentre gara 2 sarà visibile solo in differita. Di seguito la programmazione completa del terzo round in Trentino, ricordando anche il ritorno dall’ora legale a quella solare nella nottata tra sabato e domenica.

Tutti gli orari

8:15 MX2 Free/Time Practice

9:15 MXGP Free/Time Practice

11:15 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2)

12:15 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport 2 e Raisport)

14:10 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport 2)

15:10 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport 2, differita Raisport alle 17:00)

Foto: mxgp.com