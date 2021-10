MXGP: Gajser-Herlings, testa a testa a casa di Febvre. Gli orari TV

Mondiale Motocross all'esordio a Lacapelle Marival. La presentazione delle sfide MXGP e MX2, più gli orari TV e streaming dell'evento in Francia.

Appena lasciata alla spalle la tappa tedesca, ecco che subito si va in Francia. Lacapelle Marival è pronto per ospitare il 12° evento del Mondiale Motocross 2021, meglio detto il primo round assoluto su questo tracciato. Cambio in vetta per la categoria MXGP, con il campione in carica Tim Gajser che si è ripreso la tabella rossa, mentre in MX2 Maxime Renaux consolida sempre di più la sua leadership allungando costantemente sui rivali. E questo weekend corre pure in casa… Appuntamento da non perdere, in diretta integralmente su mxgp-tv.com. Le quattro gare saranno visibili su Eurosport Player ed Eurosport 2, “semidifferita” delle manche MXGP su Raisport.

MXGP: Gajser vs Herlings… E Febvre

Tim Gajser e Jeffrey Herlings continuano ad essere i punti di riferimento di questa categoria. Un infortunio a testa, un recupero straordinario, solo due punti a separarli. In Sardegna l’olandese di KTM era riuscito a prendersi la leadership iridata per la prima volta quest’anno, ma in Germania ecco la risposta dello sloveno di HRC. In Francia è quest’ultimo a ripresentarsi da capoclassifica, ma con il rivale subito a ruota e pronto a sfruttare ogni piccolo errore. Attenzione anche a Romain Febvre, staccato di soli otto punti e certo galvanizzato dal fatto di correre in casa. Da valutare le condizioni di Jorge Prado, che ha riportato qualche conseguenza dopo la collisione in volo col compagno di box Herlings. Vedremo se sarà regolarmente al via, mentre certamente non mancherà Tony Cairoli, che continua a migliorare dopo il brutto incidente di Riola Sardo. Non dimentichiamo Pauls Jonass, Jeremy Seewer, Glenn Coldenhoff e tantissimi altri pronti a dire la loro nelle due gare francesi. Da vedere poi se sarà già in azione Mathys Boisrame, pilota MX2 chiamato a rimpiazzare l’infortunato Ivo Monticelli, ma non è chiaro se già da questo evento.

MX2: Renaux continua a scappare

In questa categoria occhi puntati in particolare sul leader iridato e sul campione in carica Tom Vialle. Quest’ultimo infatti è tornato protagonista dopo l’infortunio che ha compromesso vari GP nella prima parte di stagione. Maxime Renaux poi continua a farsi vedere sempre al vertice, accumulando quindi sempre più margine su tutti i diretti rivali. I due poi corrono in casa e certamente sono più che determinati a ben figurare ancora una volta, ed in questo caso spinti dal proprio pubblico. In classifica iridata, sia Jago Geerts che Mattia Guadagnini (ora sceso in terza piazza) sono pronti a dare il massimo per arginare la fuga del pilota Yamaha. Non dimentichiamo poi altri nomi come Jed Beaton, Kay De Wolf, il rookie di casa Thibault Benistant… Tutti pronti a dare vita ad un altro spettacolo indimenticabile su un tracciato nuovo per il Mondiale Motocross.

Gli orari TV e streaming

09:15 MX2 Free/Time Practice

10:15 MXGP Free/Time Practice

12:15 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport)

13:15 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport e Raisport)

15:10 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport)

16:10 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport, differita Raisport alle 22:30)

Foto: mxgp.com