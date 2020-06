Pauls Jonass seriamente infortunato in un incidente in allenamento. Previsto un lungo periodo riabilitativo prima di tornare a competere.

Uno dei protagonisti del Mondiale MXGP non sarà ai nastri di partenza ad inizio agosto. Pauls Jonass infatti è KO per un serio infortunio riportato nel corso di un allenamento. Il risultato è che il giovane pilota lettone è ora fermo con ben tre costole e cinque processi spinosi fratturati. Un vero peccato, considerando il fatto che la (provvisoria) ripartenza passava proprio per la sua tappa di casa (e si vocifera addirittura di un doppio round).

La sua purtroppo sarà una lunga convalescenza, come lui stesso ha raccontato con un post sui suoi profili social. “Il Motocross qualche volta ti butta giù” ha scritto l’alfiere Rockstar Energy Husqvarna Factory. “Sfortunatamente ho riportato varie lesioni in un incidente in allenamento, mentre mi preparavo per la ripartenza della stagione MXGP. Avrò bisogno di un lungo periodo di riabilitazione prima di tornare a correre. Spero di tornare il più presto possibile!”

Foto: Bavo Swijgers