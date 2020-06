Jorge Prado protagonista di un incidente in allenamento: per lui frattura della clavicola destra. Il rookie MXGP verrà operato già questa sera.

Il ritorno agli allenamenti in sella alla sua KTM 450 non è stato particolarmente positivo per Jorge Prado. L’iridato MX2 in carica, passato quest’anno in MXGP, ha riportato la frattura della clavicola destra. Un incidente avvenuto sul tracciato belga di Balen (a pochi minuti dalla sua casa a Lommel), dove il pilota si stava allenando con una ventina di ragazzi. L’intervento è previsto già per questa sera.

Da un paio di settimane Prado era tornato in azione, preparandosi per la ripartenza ad agosto ma anche per rinforzarsi fisicamente. Ricordiamo infatti l’importante infortunio ad una gamba (frattura del femore) riportato a dicembre, dal quale si era ormai ripreso. Il rookie MXGP era particolarmente motivato, visto che passo dopo passo stava tornando in forma, ma ecco un nuovo incidente.

Fortunatamente la frattura non sembra troppo grave, ma i dottori che l’hanno visitato hanno ritenuto comunque necessario l’intervento. Prado si trova da solo in ospedale, visto che per le nuove regole dovute al Covid-19 ai familiari non è consentito l’accesso alla struttura. Come detto, già questa sera ci sarà l’operazione, per avviare in seguito il processo di riabilitazione verso la ripartenza, per il momento prevista ad inizio agosto.