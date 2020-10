Mondiale Motocross di scena a Lommel per l'MXGP delle Fiandre. Cairoli può ricucire i 24 punti di ritardo da Gajser? Occhio anche a Prado e gli altri. Gli orari TV e streaming.

Da questo fine settimana si apre un’altra tripletta di gare Motocross su una stessa pista. Si corre sul circuito belga di Lommel, che domenica ospiterà l’MXGP delle Fiandre. Da tempo parte integrante del Mondiale, è conosciuto come uno dei tracciati sabbiosi più difficili del mondo. Proprio qui Tony Cairoli dovrà provare a ricucire lo strappo da Tim Gajser, ora salito a +24 dopo la tappa in Spagna. I rivali inseguono: Jeremy Seewer, terzo in classifica, ma soprattutto l’arrembante Jorge Prado, galvanizzato dal doppio trionfo nell’evento di casa. Non dimentichiamo Glenn Coldenhoff, Romain Febvre più eventuali outsider, come i piloti di casa Clement Desalle o Jeremy Van Horebeek. Una volta di più assisteremo ad una bella battaglia.

MXGP – World Championship: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 441 punti; 2. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 417 p.; 3. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 396 p.; 4. Jorge Prado (ESP, KTM), 391 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, GAS), 375 p.; 6. Romain Febvre (FRA, KAW), 346 p.; 7. Gautier Paulin (FRA, YAM), 311 p.; 8. Clement Desalle (BEL, KAW), 294 p.; 9. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 263 p.; 10. Arminas Jasikonis (LTU, HUS), 248 p.

GLI ORARI TV (diretta Eurosport Player)

12:15 MX2 Gara 1 (differita Eurosport 2 alle 17:30)

13:15 MXGP Gara 1 (differita Eurosport 2 alle 18:00)

15:10 MX2 Gara 2 (differita Eurosport 2 alle 18:30)

16:10 MXGP Gara 2 (differita Eurosport 2 alle 19:00)

Differite gare MXGP su Raisport a partire dalle 22:45