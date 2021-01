MXGP: ecco l’entry list provvisoria per il Mondiale Motocross 2021

Pubblicata l'entry list provvisoria per il Mondiale MXGP 2021. Non manca certo il campione in carica Gajser, né Cairoli e Herlings. Ecco tutti i team ed i nomi.

Ci sono nuovi aggiornamenti per il Mondiale MXGP 2021. Nello specifico, abbiamo la prima lista provvisoria di team e partecipanti alla nuova stagione Motocross. Parliamo di un totale di 21 team e 35 piloti finora confermati, pronti a sfidarsi in una ventina di eventi programmati (per ora). Il calendario provvisorio 2021.

Certamente non manca il campione MXGP in carica Tim Gajser, nuovamente affiancato da Mitch Evans. Sarà della partita anche Jeffrey Herlings, KO nel 2020 per infortunio ed ancora più determinato a dire anche la sua. Nuovamente al via certo il nostro maggior rappresentante, Tony Cairoli, che cercherà di dare filo da torcere alla ‘gioventù’ per provare a puntare ad un nuovo iride. Grande attenzione anche per Jorge Prado, in bella evidenza già l’anno scorso da rookie.

Presenti per i nostri colori anche Alessandro Lupino, Michele Cervellin e Ivo Monticelli. In lista anche altri infortunati nel 2020 come Arminas Jasikonis e Glenn Coldenhoff. Oltre a loro pure anche Arnaud Tonus, che sta vivendo un periodo complicato: recentemente infatti ha riportato la frattura dello scafoide, un’altra tegola dopo i guai fisici già accusati. A seguire la lista completa provvisoria.