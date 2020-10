MXGP, chi emergerà in Spagna? Tutti gli orari Eurosport e RaiSport

Il Mondiale MXGP torna in Spagna, ma su una pista nuova. Per l'iride è Gajser vs Cairoli, occhio a Prado ed a qualunque sorpresa. Gli orari Eurosport e RaiSport.

Ci attende un altro fine settimana ricco di emozioni per quanto riguarda il Mondiale Motocross. Lasciata alle spalle la tripletta lombarda, ecco che ci si sposta nella penisola iberica, sul nuovissimo tracciato di intu Xanadú – Arroyomolinos, poco lontano da Madrid. Ritorna in calendario l’MXGP di Spagna, che mancava dal 2018 e che allora vide Tony Cairoli in trionfo. Come detto però, parliamo di una pista ben diversa: terreno argilloso, una buona combinazione di salti lunghi ed alti alternati a curve di vario tipo. Tutti partono da zero, chi emergerà?

Sarà lotta aperta

Il campione in carica Tim Gajser arriva al comando della classifica iridata con 11 punti di margine su Tony Cairoli. L’alfiere HRC è reduce dalla vittoria nell’ultimo round a Mantova ed è più che determinato ad estendere il suo vantaggio, così come il campione siciliano di KTM sarà pronto a mettergli i bastoni tra le ruote. L’osservato speciale però sarà sicuramente Jorge Prado, che vorrà certo fare bella figura in casa, oltre a ricucire il distacco dalla vetta. Ma non dimentichiamo Jeremy Seewer, al momento 3° iridato, o Glenn Coldenhoff, 5° ed ed aequo con lo spagnolo in termini di punti, e nemmeno Romain Febvre, tornato al successo in Italia. Come detto però, è un circuito nuovo per tutti, quindi aspettiamoci letteralmente di tutto.

MXGP – World Championship Top 10: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 399 punti; 2. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 388 p.; 3. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 369 p.; 4. Jorge Prado (ESP, KTM), 341 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, GAS), 341 p.; 6. Romain Febvre (FRA, KAW), 304 p.; 7. Gautier Paulin (FRA, YAM), 285 p.; 8. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 263 p.; 9. Clement Desalle (BEL, KAW), 262 p.; 10. Arminas Jasikonis (LTU, HUS), 248 p.

Gli orari TV

12:15 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport)

13:15 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport, differita 15:15 su Raisport)

15:10 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport)

16:10 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport e RaiSport)