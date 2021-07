MXGP, che brividi per Jeremy Seewer e Glenn Coldenhoff a Oss

Inizio di Gara 2 da brividi per Jeremy Seewer e Glenn Coldenhoff. Fortunatamente solo qualche acciacco per il duo Yamaha, che ha rischiato parecchio...

Abbiamo parlato del brutto incidente in Gara 1 per Herlings, ma anche al via di Gara 2 non sono mancati i brividi. In particolare, grosso rischio per Jeremy Seewer, letteralmente investito da alcuni colleghi che se lo sono trovato davanti. La bella notizia è che l’alfiere Yamaha è solo un po’ acciaccato, ma segnaliamo la sua pronta ripartenza e la rimonta fino alla 10^ posizione! Immagini meno chiare per Glenn Coldenhoff, ma è stato anche per lui un bel botto, visto che è apparso abbastanza scosso in seguito. Gara 2 chiusa fuori dai punti, complessivamente un 12° posto finale. Guardate il video e le foto in basso per farvi un’idea di quanto accaduto…