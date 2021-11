MXGP, Arnaud Tonus dice stop: “È tempo di iniziare un nuovo capitolo”

Il Mondiale MXGP perde un altro dei suoi piloti. Arnaud Tonus dice addio, pur sottolineando che "L'amore per tutto questo non andrà mai via!"

Arriva l’annuncio dello stop per un pilota MXGP. Arnaud Tonus ha infatti dichiarato, tramite i suoi canali social, di aver chiuso il capitolo motocross. Un finale un po’ amaro per lo svizzero classe 1991: lo ricordiamo, svariati infortuni hanno influito non poco nelle sue ultime stagioni a livello mondiale. Aggiungiamo le ultime gare di questo 2021 condizionate anche da problemi di salute. Sta di fatto che il pilota Yamaha ha detto basta, chiudendo una carriera iniziata a 4 anni con i primi passi da crossista ed arrivata ai massimi livelli.

“È giunto il momento di andare oltre e di iniziare un nuovo capitolo.” Arnaud Tonus inizia in questo modo il suo posto di commiato dal Mondiale MXGP e dal mondo del motocross in generale. “Non ho davvero parole. Quando sei parte del mondo del motocross da quando hai quattro anni, è tutto ciò che sai. Sarò sempre grato a tutto ciò che lo sport mi ha fatto provare e l’amore per tutto questo non se ne andrà mai via! Voglio anche ringraziare tutti i fan per l’amore ed il supporto datomi.”

Foto: Instagram-Arnaud Tonus