Motocross 2022, le entry list provvisorie dei Mondiali MXGP e MX2

Pubblicate le entry list provvisorie del Mondiale Motocross 2022, ecco tutti i nomi finora ufficializzati per le categorie MXGP e MX2.

Le griglie di partenza del prossimo Mondiale Motocross stanno prendendo forma. In data odierna sono state pubblicate le liste provvisorie delle classi MXGP e MX2 per la stagione 2022. In top class tre nostri rappresentanti, rookie interessanti e qualche sorpresa tra i piloti di punta, idem nella seconda categoria con Guadagnini in primis pronto alla sfida con nuovi colori. C’è ancora qualche tassello da sistemare, ma iniziamo a farci una prima idea dei nomi che vedremo in azione nel 2022.

Entry list MXGP

Il campione in carica Jeffrey Herlings è l’unico alfiere per il team factory KTM. HRC ritrova invece Mitch Evans dopo aver saltato tutta la stagione 2021 per infortunio, interessante cambio di colori per Jorge Prado, Alessandro Lupino, Ben Watson e Arminas Jasikonis, per citare qualche nome. Pauls Jonass, quest’anno con GasGas, avrà una Husqvarna, ma il nome del team è ancora da confermare ufficialmente. Come rookie, spicca su tutti il nome dell’iridato MX2 Maxime Renaux, che completa il team factory Yamaha accanto a Jeremy Seewer e Glenn Coldenhoff. Ma non è da meno anche il binomio composto dal campione EMX250 Nicholas Lapucci e dal marchio Fantic, entrambi all’esordio. Da ricordare anche Alberto Forato, pronto per la seconda stagione in top class.

Entry list MX2

Non avremo il numero #1 in difesa del titolo, visto che appunto Renaux cambia categoria. Rimane intanto un agguerrito Tom Vialle, iridato 2020 e pronto a riprendersi la corona dopo un 2021 complicato per un infortunio (con vista MXGP nel 2022). Il francese è l’unico alfiere KTM factory dopo la prematura scomparsa di Rene Hofer ed il passaggio a GasGas da parte di Mattia Guadagnini. Yamaha attacca con Jago Geerts e Thibault Benistant, come il nostro alfiere protagonista di un ottimo esordio di categoria, non dimentichiamo per i nostri colori anche Andrea Adamo e Gianluca Facchetti. Come per la classe regina, manca ancora qualche tassello da sistemare, ma la maggior parte della griglia di partenza è già confermata.

Foto: mxgp.com