Il Motocross sfida il coronavirus: confermato il GP della Cina

Il Motocross non si ferma davanti all'allerta coronavirus. L'MXGP conferma la data in Cina in programma il 12-13 settembre 2020 sulla pista di Shanghai.

MotoGP e Superbike si fermano dinanzi all’allerta coronavirus. La classe regina salterà gli appuntamenti in Qatar e al Buriram, la Superbike dovrà fare a meno di Losail. Il mondo dello sport in genere si muove a rilento, con il calcio che giocherà a porte chiuse dopo aver interrotto alcuni turni fra campionato e Coppa Italia. Dinanzi alla paura dilagante (e giustificata) il Motocross va avanti. Questo week-end si correrà regolarmente nei Paesi Bassi, sulla pista sabbiosa di Valkenswaard. Ancora una volta potremo divertirci con la sfida tra Tony Cairoli, Tim Gajser e il padrone di casa Jeffrey Herlings.

Quasi in segno di sfida arriva il comunicato ufficiale MXGP che conferma la tappa in Cina del prossimo 12-13 settembre. “Infront Moto Racing è orgogliosa di annunciare che l’MXGP della Cina tornerà a Shanghai per il Campionato del Mondo di Motocross FIM 2020, dal 12 al 13 settembre, per ospitare il penultimo round della stagione MXGP 2020“. Il circuito di Shanghai ha debuttato nel 2019, offrendo fantastiche sfide sia in MXGP che in MX2. La scorsa stagione, il GP di Cina ha sorpreso il mondo delle due ruote con le sue impressionanti strutture e gli eventi previsti nel fine settimana, per dare il benvenuto al campionato mondiale di motocross. Per quanto riguarda le corse, è stato il pilota della Red Bull KTM Factory Jeffrey Herlings a vincere in MXGP, mentre il compagno di squadra della KTM Factory Jorge Prado ha conquistato la vittoria assoluta nella divisione MX2.

Infront Moto Racing e l’organizzatore locale stanno lavorando a stretto contatto per rendere possibile la tappa MXGP in Cina. A fronte di tanti dubbi e annullamenti, il mondo del motocross va avanti e si dice pronto a sbarcare anche in Cina. Per quella data l’allerta coronavirus dovrebbe essere rientrato. Ma il comunicato lanciato in questo periodo di crisi è un raggio di sole sul mondo dello sport.