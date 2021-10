MXGP Trentino: Tony Cairoli romba, orari TV e live streaming del 24/10

A Pietramurata parte il gran finale Motocross: cinque GP in due settimane. Tony Cairoli può chiudere da vincere. Gli orari TV e le dirette streaming di oggi

Ecco gli orari TV e le dirette streaming previste per il GP Trentino, prima tappa del gran finale Motocross. Sul tracciato di Pietramurata (Trento) si corre oggi la prima delle cinque tappe decisive, spalmate nel brevissimo arco di due settimane. Sulla pista incastonata fra le montagne si gareggerà anche mercoledi 27 e domenica 31 ottobre. Poi gli assi MXGP si sposteranno a Mantova per i due GP finali.

Jeffrey Herlings lanciatissimo

Il fuoriclasse olandese della KTM ha vinto i due precedenti GP in Francia e Spagna, cinque delle ultime sei tappe. Comanda il Mondiale con 12 punti di vantaggio sul francese Romain Febvre e 15 sul campione in carica, lo sloveno Tim Gajser. Più lontani, ma ancora in gioco, Jorge Prado e Tony Cairoli: il campionissimo siciliano si sta riprendendo dagli acciacchi e può chiudere la sua strepitosa carriera puntando al ritorno alla vittoria.

Le highlights su Corsedimoto

Sul nostro sito saranno disponibili le immagini più belle delle due gare del GP Trentino, poco dopo la conclusione. Per gustare l’evento in diretta, è disponibile la diretta streaming su www.mxgp-tv-com la piattaforma ufficiale del motocross. Ci si può abbonare per il singolo GP oppure per i cinque che restano da disputare per la MXGP. GP Trentino in diretta TV su Eurosport2 mentre RaiSport darà le gare solo in differita, negli orari che vedete specificati qui sotto.

“58” il racconto illustrato ispirato al mito SIC58, In vendita anche su La Roba del SIC

Orari TV e streaming

Domenica 24 ottobre

9:15 MX2 Prove libere/ufficiali (diretta mxgp-tv.com)

10:15 MXGP Prove libere/ufficiali (diretta mxgp-tv.com)

12:15 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport2, mxgp-tv.com)

13:15 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport2, mxgp-tv.com differita alle 17:00 su Raisport)

15:10 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport 2, mxgp-tv.com)

16:10 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport2, mxgp-tv.com) differita alle 22:30 su Raisport)