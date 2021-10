MXGP Trentino Gara 2: Jeffrey Herlings fa un altro sport, è fuga Mondiale

Jeffrey Herlings super rimonta dal 12° posto festeggia il 97° trionfo e va in fuga nel Mondiale. Doppio ritiro per Tony Cairoli. Mercoledi nuovo show a Pietramurata

Neanche una partenza difficile ha impedito a Jeffrey Herlings di vincere la manche finale del GP del Trentino e di andare in fuga nel Mondiale. Dalla dodicesima posizione l’asso olandese della KTM si è prodotto in una rimonta spaziale. A dieci minuti dalla fine è piombato in coda a Romain Febvre, Glenn Coldenhoff e Tim Gajser che erano in lotta fra loro, facendoli fuori con una facilità disarmante. Questo è il 97° GP vinto da Jeffrey Herlings, che sta volando verso il quinto titolo iridato.

Tony Cairoli doppio stop

In gara 1 il fuoriclasse sicialiano era rientrato ai box dopo appena un giro causa dolore per una botta incassata nelle concitatissime fasi iniziali. Purtroppo la manche finale è andata esattamente nella stessa maniera: partenza molto difficoltosa e una scivolata nelle battute iniziali. A questo punto Cairoli è rientrato ai box, dolorante. Qui in Trentino vantava quattro successi, stavolta è andata male.

Tim Gajser perde quota

Lo sloveno, iridato in carica, ha perso altri dodici punti da Jeffrey Herlings. In gara 2 l’ufficiale Honda HRC non è riuscito a sbarazzarsi di Glenn Coldenhoff, dovendo accontentarsi di stare davanti a Romain Febvre. Il francese qui ha mancato il podio nell’assoluta ma resta secondo in campionato. La situazione: 1.Herlings punti 555; 2. Febvre 531; 3. Gajser 528; 4. Prado 457; 5. Cairoli 419.

Ci rivediamo mercoledi

La MXGP resta in Trentino sullo stesso tracciato di Pietramurata che mercoledi ospiterà il 15° atto del Mondiale. Sarà l’occasione di rivincita per Tony Cairoli, sperando che la condizioni fisica lo assista. Il fuoriclasse siciliano ci tiene molto a concludere nel migliore dei modi la sua leggendaria carriera nel motocross.

